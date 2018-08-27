Суммарный объем просрочки в банках вырос в июле до 3,05 трлн рублей

Просроченная задолженность по совокупному кредитному портфелю банковской системы РФ в июле 2018 года выросла на 1,3% и на 1 августа составила 3,05 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру

В абсолютном выражении объем просрочки увеличился за месяц на 40,4 млрд рублей. При этом с начала года просроченная задолженность по кредитам выросла на 202,6 млрд рублей, или на 7,1%, а за 12 месяцев — на 285,9 млрд рублей, или на 10,3%. В совокупном кредитном портфеле доля просрочки на 1 августа 2018 года составляет 6,2%, почти как в начале года (12 месяцев назад доля просрочки составляла чуть менее 6,3%).

За прошедший месяц рост просроченной задолженности был зафиксирован у 242 кредитных организаций (по итогам первого полугодия — у 219).

Рост просрочки в прошедшем месяце пятерке лидеров по этому показателю обеспечили преимущественно корпоративные заемщики. Хотя у всех, кроме Промсвязьбанка, увеличилась и просрочка по розничным ссудам, но менее существенно, чем по корпоративным.

По сокращению общей просроченной задолженности по кредитам лидером июля оказался Бинбанк (минус 6,7 млрд рублей, или минус 23,9%). В июле всем банкам-лидерам по этому показателю сокращение просрочки обеспечили в основном корпоративные кредиты.

По данным Банка России, просроченная задолженность в июле росла и по корпоративным, и по розничным кредитам (на 1,9% и на 0,8% соответственно). При этом доля розничной просрочки сократилась с 6,1% до 6% из-за опережающего роста розничного портфеля, а доля просроченных кредитов в корпоративном портфеле выросла на 0,1% — до 6,8%. Розничная просрочка с начала года выросла на 3%, а просроченная задолженность по корпоративным кредитам — более чем на 10%.

По данным финансового рейтинга Банки.ру, просроченная задолженность по совокупному корпоративному кредитному портфелю за июль увеличилась на 35 млрд рублей до 2,23 трлн рублей. Общая сумма просрочки в розничном портфеле за месяц прибавила 5,4 млрд рублей, а ее размер составил 819,7 млрд рублей.

Крупнейший рост просроченной задолженности по розничным кредитам в июле показал банк «Траст» (рост на 2 млрд рублей, или на 3%), он же оказался на первом месте по росту корпоративной просрочки (рост на 55,5 млрд или на 85,3%). Лидер по росту розничной просрочки начала года — ВТБ (рост на 94,5 млрд рублей, или на 345,4%) за счет портфеля, унаследованного от ВТБ 24 , по корпоративной — ФК «Открытие» (рост на 74,3 млрд рублей, или на 54,9%).