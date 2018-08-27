Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в I полугодии выросла в 1,8 раза

Москва, 27 августа — «Вести. Экономика» Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России за I полугодие 2018 года увеличил чистую прибыль до 3,425 млрд руб.

Рост прибыли на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания связывает со снижением убытка от операций с производными финансовыми инструментами. Показатель сократился с 6,515 млрд руб. в I полугодии 2017 года до 1,778 млрд руб. в I полугодии 2018 года.

Выручка Акрона выросла на 5% в рублевом эквиваленте — до 49,413 млрд руб.. В долларовом эквиваленте показатель увеличился на 3% — до $833 млн Показатель EBITDA в рублях вырос на 7% — до 15,666 млрд, в долларах — на 5%, до $264 млн По словам председателя совета директоров компании Александра Попова, постоянный прирост объемов производства стал возможен благодаря ранее реализованным проектам. Он обеспечивает компании «поступательное движение и компенсирует негативные влияния внешних рынков».