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Роста цен на недвижимость ждать не стоит
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Роста цен на недвижимость ждать не стоит 

Прайм + ещё 6 28 минут назад
Фото: Газета Кемерова
Согласно статистике, за первые шесть месяцев 2018 года объём выданных ипотечных кредитов в рублях вырос на 68% г/г до 1, 556 трлн рублей. При этом данный показатель на вторичном рынке жилья вырос на 82% до 926,7 млрд рублей. Увеличение количества ипотечных сделок связан со снижением ставок по ипотеке — в этом году они опустились ниже 10%.
Но, судя по всему, процесс снижения ставок закончился. Центробанк России приостановил снижение ключевой ставки, а до конца года не исключено, что начнёт подъём ставки. На этом фоне ожидается и повышение ипотечных ставок. Они уже пошли в рост — средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в июле, составила 9,57% в сравнении с 9,48% в июне. Можно предположить, что спрос на ипотеку также постепенно будет снижаться. Большинство тех, кто хотел купить жильё в ипотеку, уже сделали это в этом году.
Доля ипотечных сделок среди общего количества сделок с недвижимостью в последние годы выросла с 30% до 50%. Так что, вероятное снижение количества выданных ипотечных кредитов приведёт к заметному снижению спроса на недвижимость. Исходя из этого, роста стоимости квадратного метра в ближайшее время ждать не приходится.
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