АСВ обнаружило в АктивКапитал Банке более 3,9 млрд рублей недостачи

Наибольшая часть недостачи — 2 млрд 414,501 млн рублей — приходится на основные средства и хозяйственные затраты и возникла в связи с изменениями в правоустанавливающих документах, в части кадастровых номеров и долей права собственности на недвижимое имущество. Часть объектов отражена как вновь выявленное имущество с учетом присвоения им новых номеров.

В ходе инвентаризации выявлено имущество (земельные участки, нежилое помещение, мебель и прочее) в количестве 3 718 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка, уточняется в сообщении АСВ.

Недостача по прочим активам в размере 932,75 млн рублей связана с отсутствием подтверждающих документов. Недостача драгоценных металлов в размере 34,01 млн рублей связана с отсутствием результатов экспертизы подлинности слитков. По корреспондентским счетам в других банках-корреспондентах совокупная недостача составляет 2,975 млн рублей, она возникла в связи с отсутствием выписок, подтверждающих остатки денежных средств.

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Напомним, лицензия у АктивКапитал Банка была отозвана 29 марта текущего года. По данным ЦБ, «дыра» в балансе АктивКапитал Банка превышает 6 млрд рублей. Арбитражный суд Самарской области 21 мая признал АктивКапитал Банк несостоятельным (банкротом).

В июле регулятор сообщал, что обратился в правоохранительные органы по поводу вывода активов из кредитной организации.

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