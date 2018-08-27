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Аналитик рассказала, насколько подорожает бензин в 2019 году
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Аналитик рассказала, насколько подорожает бензин в 2019 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Розничные цены на бензин и дизельное топливо в РФ с учетом планируемого повышения акцизов вырастут в следующем году на 4-5%, то есть примерно по общему уровню инфляции, прокомментировала РИА Новости аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.
"В целом предполагается рост цен на бензин и дизельное топливо в пределах уровня инфляции 4-5%. Снижение внутренних цен на нефтепродукты в долгосрочной перспективе маловероятно", — сказала собеседница агентства.
В России в апреле-мае начался резкий рост цены на нефтепродукты: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тысячи рублей на тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей и не стало повышать их на 700 рублей с 1 июля, как это планировалось ранее (до 11,892 тысячи рублей на тонну и 8,258 тысячи рублей на тонну соответственно).
Тогда же власти объявили, что с 2019 года акцизы планируется вернуть на изначально запланированный уровень, повысив их на 3,7 тысячи рублей по бензину и 2,7 тысячи по дизтопливу. В понедельник сохранение этих планов подтвердил РИА Новости представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. При этом и Козак, и министр энергетики Александр Новак еще в июне при обсуждении законопроекта о нефтяном налоговом маневре (принят и вступит в силу с 2019 года) поясняли, что его механизмы позволят избежать скачка цен на бензин даже при повышении акцизов.
Соснова отметила, что поскольку с 1 января 2019 года акциз на бензин будет повышен ровно до того уровня, до которого ожидалось повышение еще в июле, следовательно у рынка, в отсутствие дополнительных факторов, не будет причин реагировать ростом цен на такое ожидаемое событие.
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