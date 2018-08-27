На празднование Дня города Ноябрьск потратит около 15 миллионов

Это суммарная цена контрактов, которые муниципалитет заключил с поставщиками услуг. Документы с указанной стоимостью опубликованы на официальной площадке торгов.

Так, самым дорогим гостем праздника станет Алексей Воробьев . Его совместное выступление с группой «Френды», которое состоится 1 сентября на главной сцене, обойдется в 3 миллиона 200 тысяч рублей. Впрочем, из городского бюджета музыкант и актер получит 1 миллион 200 тысяч. Еще два миллиона из гонорара Воробьева оплатят спонсоры.

Вполовину дешевле будет стоить 50-минутное выступление Юлианы Карауловой . Гонорар, питание, проживание и проезд артистки обойдется в 1 миллион 600 тысяч рублей.

2 сентября на главной сцене жителей Ноябрьска будут развлекать группа «Пропаганда» (Москва), «Джонни Дэпп» (Екатеринбург), DISCO PROJECT «ЧАРЛИ-SHOW» (Санкт-Петербург) и ведущий Артур Кулаков. За свое выступление они получат почти миллион рублей.

Также на второй день праздника запланированы выступления ансамбля канатоходцев из Краснодара — гонорар 170 тысяч рублей за 40-минутное представление — и тюменский уличный театр «Мимикрия», около 400 тысяч рублей.

Для технического обеспечения концертов муниципалитет заключил договор с индивидуальным предпринимателем из Екатеринбурга. Стоимость контракта — 2,5 миллиона рублей, и он включает монтаж и демонтаж светового и звукового оборудования, сопровождение репетиций, саунд-чеков и выступлений.

Кроме того, к празднику у главной сцены планируют установить 4 световые двухсторонние конструкции. Их общая стоимость — полмиллиона рублей.

Для оформления к дню города улицы Ленина на пешеходной ее части планируют установить 7 арт-объектов. Они появятся уже 30 августа. Доставка и установка объектов будет стоить 1 миллион 200 тысяч рублей.

Еще одним украшением праздника станут огромные светящиеся качели. Всего их будет три, каждая стоимостью около миллиона.

И, наконец, праздничный фейерверк, который завершит праздничную часть первого дня, обойдется городу в 800 тысяч рублей. Таким образом, по самым скромным подсчетам, за два дня на развлечения Ноябрьск потратит около 15 миллионов рублей.