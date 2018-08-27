Стоимость очистки русел рек Симферополя возросла до 147 млн руб

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Стоимость работ по очистке русел рек, протекающих в Симферополе, предварительно составит 147 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы со ссылкой на замглавы города Сергея Круцюка.

Ранее мэр Симферополя Игорь Лукашев говорил, что соответствующий проект должен быть готов к октябрю, а стоимость работ превысит 100 млн рублей. По его словам, одним из важных этапов станет строительство коллектора глубокого заложения, на который необходимо порядка 11 млрд рублей. Градоначальник уточнил, что работы по строительству и реконструкции комплексной системы водоочистки города могут продлиться до 2022 года.

"Предварительная стоимость работ составляет 147 миллионов рублей. Однако окончательно о стоимости работ по расчистке русел Большого и Малого Салгира, Славянки и ряда других малых рек можно будет говорить только после заключения экспертизы. Мы ожидаем положительного заключения как по проектным решениям, так и по сметной стоимости", — отметил Сергей Круцюк.

Он также добавил, что после завершения экспертизы сформируют соответствующую заявку на выделение финансирования по линии Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики.