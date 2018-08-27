Банкиры отметили спрос на подешевевшие кэш-кредиты

По данным опроса банка «Хоум Кредит», получить кредит наличными хотели бы 70,9% респондентов (в прошлом году — 67,1%). Плавно растущая популярность нецелевых потребительских кредитов связана в первую очередь со снижением ставок по таким продуктам — по разным данным, тарифы с начала года снизились на 1,5–4 процентных пункта.

Дорогая наличность

Как сообщил «ЭВ» вице-президент ВТБ Дмитрий Поляков, с января банк дважды снижал процентные ставки по кредитам наличными вслед за решением ЦБ об уменьшении ключевой ставки, в итоге минимальная ставка сократилась на 3–4 процентных пункта.

Впрочем, среднерыночные показатели куда скромнее. Аналитик «Хоум Кредита» Станислав Дужинский напоминает, что, по данным ЦБ, во втором квартале этого года ставка по самому популярному виду кредитов наличными (100–300 тыс. рублей со сроком свыше года) составила на рынке 18,1%. Год назад этот показатель был равен 19,2%. То есть скидка совсем условная — чуть более одного процентного пункта. Такой дисконт для сегмента кредитов наличными не особенно примечателен, ведь дороже на рынке только кредитные карты и POS-кредиты.

Ведущий эксперт по кредитным продуктам портала «Банки.ру» Екатерина Марцукова сообщила, что ставки по кредитам наличными начинаются от 10% (при оформлении личного страхования, без него продукт обойдется на три процентных пункта дороже) и в среднем составляют 15–16% годовых.

Чужой среди чужих

Открытым остается вопрос: кому эти условно «дешевые» кредиты достанутся? Несмотря на внушительный ценник, банки по-прежнему не доверяют заемщикам. Казалось, что луч света озарил строгие правила кредиторов: недавно ЦБ разрешил выдавать банковские кредиты на сумму до 100 тыс. рублей без справки о доходах.

Однако банкиры считают, что системы скоринга так далеко продвинулись, что послабление не приведет к революции. «Рынок займов на небольшие суммы имеет неплохие шансы стать более цивилизованным и прозрачным, поскольку, если у заемщика будет альтернатива „банк или МФО“, он, вероятнее всего, обратится в банк. Однако значительного влияния на рынок потребкредитов в целом это не окажет», — говорит вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк

Марцукова объясняет, что справка 2-НДФЛ давно уже перестала быть основным показателем благонадежности клиента: потенциального заемщика оценивают по многим критериям, кроме того, многие кредитные учреждения готовы ссужать деньгами только людей с положительной кредитной историей или своих зарплатных клиентов. Последним доступны пониженные ставки и адресные спецпредложения, клиенты же «с улицы» до сих пор остаются самыми нежеланными гостями.

Особенно это касается претендентов с непогашенными долгами. «Требования к заемщикам во всех видах кредитования остаются довольно строгими. Например, если выплаты по всем уже взятым кредитам приближаются к порогу в 30% от доходов, то в получении нового кредита с большой долей вероятности будет отказано», — говорит Станислав Дужинский.

Тренды рынка

Среди основных трендов развития рынка нецелевого потребительского кредитования в 2018 году эксперты выделяют три основных. Как отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина, это снижение средневзвешенной ставки примерно на 1,5 процентных пункта с начала года, широкое распространение программ рефинансирования ссудной задолженности, более быстрое оформление кредита.

Так, например, рассказывает Марцукова, альтернативой традиционной справке о доходах может стать выписка из Пенсионного фонда РФ , которую каждый клиент может бесплатно получить по запросу в фонд или выбрать банк, который сотрудничает с ПФР и где для получения выписки достаточно лишь письменного согласия заемщика на предоставление такой информации.

«Еще одна характерная особенность текущего года на рынке потребкредитов — увеличение среднего чека. Связано это с реализацией отложенного спроса, когда в условиях снижающихся ставок клиенты решили совершить ранее запланированные крупные покупки», — добавляет Роман Цивинюк.

В целом же параметры кредитования не претерпели существенных изменений. Сейчас заемщик может получить в долг сумму от 50 тыс. рублей до 4–5 миллионов рублей, среди требований — минимум три месяца непрерывного стажа на последнем рабочем месте, хорошая кредитная история, низкая кредитная нагрузка или отсутствие таковой.

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