Пенсионные средства НПФ достигли 4 трлн рублей

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Объем пенсионных средств НПФ увеличился за II квартал 2018 г. на 175,2 млрд руб., или 4,5%, и составил 4 трлн руб., свидетельствует отчетность фондов, опубликованная на сайте регулятора.

Рост средств произошел за счет заметного прироста пенсионных резервов — на 13,6%, или 166,1 млрд руб., отметили в Банке России

В результате объем пенсионных резервов достиг 1,4 трлн руб.

Величина пенсионных накоплений практически не изменилась (+9 млрд руб.) и составила 2,6 трлн руб.

В I квартале, напротив, пенсионные накопления росли быстрее пенсионных резервов за счет перевода средств из ПФР в НПФ по итогам переходной кампании 2017 г.

При этом ускорение роста пенсионных резервов не связано с приходом новых участников — их количество практически не изменилось и составило 6,2 млн человек на конец II квартала. Количество застрахованных лиц по ОПС осталось на уровне 37 млн человек.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) увеличили вложения в реальный сектор экономики на 600 млрд руб. за 2015-2017 гг. Сейчас объем таких инвестиций составляет 1,2 трлн руб. из более 4 трлн руб. всех активов НПФ согласно данным ЦБ РФ на июль 2018 г.