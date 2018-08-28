Чистая прибыль Globaltrans по МСФО за I полугодие выросла на 47%

МОСКВА, 28 августа. / ТАСС /. Чистая прибыль Globaltrans по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2018 года выросла на 47%, до 9,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Совокупная выручка за отчетный период выросла на 14%, до 43,4 млрд рублей. Скорректированная выручка выросла за счет благоприятной рыночной конъюнктуры на 19% по сравнению с первым полугодием 2017 года, до 30,1 млрд рублей.

Операционная прибыль увеличилась на 42% по сравнению с первым полугодием 2017 года — до 13,6 млрд рублей. В сообщении отмечается, что контроль над издержками в сочетании со значительным ростом выручки обусловили рост маржи скорректированного показателя EBITDA до 55%, рост скорректированного показателя EBITDA — на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,5 млрд рублей.

Дивиденды

Совет директоров Globaltrans одобрил дивидендные выплаты акционерам на общую сумму 8,2 млрд рублей или 45,9 рубля на акцию/глобальную депозитарную расписку (GDR).

В том числе промежуточные дивиденды могут составить 3,8 млрд рублей или 21,1 рубля на обыкновенную акцию/GDR, что соответствует дивидендной политике группы и составляет 50% от распределяемого свободного денежного потока за первую половину 2018 года. Специальные промежуточные дивиденды могут составить 4,4 млрд рублей или 24,8 рубля на обыкновенную акцию/GDR, выплачиваемые для сохранения эффективной структуры капитала группы.

Объем рекомендованных дивидендных выплат равен 109% распределяемого денежного потока за первое полугодие 2018 г.

Совокупные дивиденды Globaltrans за 2018 год могут составить около 16 млрд рублей, как и в 2017 году

Контракты

Globaltrans в первом полугодии 2018 года подписал новые пятилетние контракты с одним из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности — Трубным металлургическим заводом и ведущим российским производителем трубной продукции и поставщиком комплексных решений для компаний топливно-энергетического комплекса — группой ЧТПЗ

Globaltrans отмечает, что в результате подписанных контрактов объемы перевозок значительно вырастут — до 70% от потребностей данных клиентов в железнодорожных перевозках.