Ещё
Чистая прибыль Globaltrans по МСФО за I полугодие выросла на 47%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.63
78.60
78.98
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
76.23
–0.01 Золото
1211.93
+0.02 РТС
1083.63
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1686
+0.0342
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО за I полугодие выросла на 47% 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Globaltrans по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2018 года выросла на 47%, до 9,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Совокупная выручка за отчетный период выросла на 14%, до 43,4 млрд рублей. Скорректированная выручка выросла за счет благоприятной рыночной конъюнктуры на 19% по сравнению с первым полугодием 2017 года, до 30,1 млрд рублей.
Операционная прибыль увеличилась на 42% по сравнению с первым полугодием 2017 года — до 13,6 млрд рублей. В сообщении отмечается, что контроль над издержками в сочетании со значительным ростом выручки обусловили рост маржи скорректированного показателя EBITDA до 55%, рост скорректированного показателя EBITDA — на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,5 млрд рублей.
Дивиденды
Совет директоров Globaltrans одобрил дивидендные выплаты акционерам на общую сумму 8,2 млрд рублей или 45,9 рубля на акцию/глобальную депозитарную расписку (GDR).
В том числе промежуточные дивиденды могут составить 3,8 млрд рублей или 21,1 рубля на обыкновенную акцию/GDR, что соответствует дивидендной политике группы и составляет 50% от распределяемого свободного денежного потока за первую половину 2018 года. Специальные промежуточные дивиденды могут составить 4,4 млрд рублей или 24,8 рубля на обыкновенную акцию/GDR, выплачиваемые для сохранения эффективной структуры капитала группы.
Объем рекомендованных дивидендных выплат равен 109% распределяемого денежного потока за первое полугодие 2018 г.
Совокупные дивиденды Globaltrans за 2018 год могут составить около 16 млрд рублей, как и в 2017 году
Контракты
Globaltrans в первом полугодии 2018 года подписал новые пятилетние контракты с одним из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности — Трубным металлургическим заводом и ведущим российским производителем трубной продукции и поставщиком комплексных решений для компаний топливно-энергетического комплекса — группой ЧТПЗ.
Globaltrans отмечает, что в результате подписанных контрактов объемы перевозок значительно вырастут — до 70% от потребностей данных клиентов в железнодорожных перевозках.
ТАСС: последние новости
Продажи квартир в новостройках Москвы выросли почти на 60% Минтранс: авиатопливо в 2018 году подорожало на 30% Роснано получила чистую прибыль 2,2 млрд рублей против убытка годом ранее
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен273
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару982
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник489
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение