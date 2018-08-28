Имущество авиакомпании «Донавиа» выставлено на торги за 1,5 млрд руб

Имущество авиакомпании «Донавиа» было выставлено на торги за 1,53 млрд руб. Это следует из материалов, опубликованных на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Всего продается 145 лотов, в том числе — здания, оборудование для самолетов и транспортные средства перевозчика. Больше всего стоят земельные участки, в частности, один из них расположен на проспекте Шолохова и занимает 3 тыс. кв м. Его начальная стоимость — 1,2 млрд руб. Аукцион пройдет 3 октября.