Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году?

По оценкам федеральных экспертов, в среднем по России стоимость стандартного «школьного набора» в этом году увеличилась на 2,5 тыс. руб. Корреспонденты «АиФ–Сибирь» выяснили, сколько стоит «школьный набор» в разных регионах и на чём можно сэкономить.

Мы приценивались к школьной одежде, детской обуви, рюкзакам и канцелярии. Журналистам помогали неравнодушные мамы из соцсетей и эксперты рынка.

Нужна ли «фирма»?

Итак, в Новосибирске мы заглянули в несколько брендовых магазинов, прошлись по школьным ярмаркам. В итоге остановили свой выбор на гипермаркетах одежды и обуви — здесь оказались самые низкие цены. Так, например, туфли для девочки из натуральной кожи в брендовом магазине стоят 1,5–2 тыс. руб. Почти такие же, но из кожзама в гипермаркете — 300–500 рублей. Кроссовки в фирменном магазине спортивной одежды — от 3 до 5 тысяч. Китайские в гипермаркете можно приобрести за 999 рублей. Цена хорошего фирменного рюкзака — 5–6 тыс. руб. На рынке похожий, с надписью «abibas», — за тысячу.

Конечно, дорогие вещи из натуральных материалов носятся комфортнее и служат дольше. Но дети, во-первых, быстро растут. Во-вторых, не отличаются бережливостью. При этом педиатры не рекомендуют покупать одежду и особенно обувь «на вырост». Это может не лучшим образом сказаться на походке и осанке.

Переходим к одежде. Набор одежды для мальчика — две пары брюк, жилет, три рубашки — в магазине стоит порядка пяти тысяч. Комплект для девочки обойдётся дороже, так как, кроме «повседневки», нужна нарядная блузка (от 1,2 тыс. руб. и выше), банты (от 100 руб.) и белые колготки (самые простые — 99 рублей, покрасивее — 200).

Мамы томских школьников Татьяна Иванова и Марина Никулина рассказали, что в их городе по минимальной цене школьный набор для ученика начальной школы обойдётся в 2508 рублей. По максимальной — 7499 рублей. В томских магазинах можно купить рубашку от 450 до 3500 рублей. Самая дешёвая юбка стоит 450 рублей. Если в покупку входит сарафан, то средняя цена на него — около двух тысяч рублей. Хотя, если поискать, то можно найти и за 750 рублей.

Чтобы приобрести школьные туфли для девочки и мальчика, нужно потратить от 399 до 4500 рублей за пару. Кроссовки стоят от 399 до 3500 рублей.

При этом канцелярские принадлежности Татьяна и Марина закупают маленькими партиями в течение всего лета, предварительно анализируя цены в разных магазинах.

Не по-детски дорого

Сложнее приходится сельским школьникам из отдалённых районов. Школьные ярмарки в райцентрах, конечно, бывают. Но выбор здесь меньше и покупать приходится всё за один день.

В Омске одеть мальчика в школу обойдётся в среднем в 5300 рублей. В эту сумму входит сорочка (400 рублей), ремень (100 рублей), брюки (900 рублей), джемпер (800 рублей), жилет (600 рублей), пиджак (1000 рублей), ботинки (500 рублей).

Самые главные составляющие школьного гардероба девочки можно приобрести в среднем за 4900 рублей: блузка (600 рублей), брюки (800 рублей), джемпер (400 рублей), юбка (600 рублей), сарафан (1000 рублей), пиджак (1000 рублей), туфли (500 рублей).

Таким образом, чтобы подготовить к школе девочку начальных классов, понадобится примерно 10 400 рублей. Чтобы отправить в школу мальчика — 11 500 рублей.

В Бийске средняя стоимость одежды для мальчика-первоклассника (вместе с обувью и спортивной формой) в этом году составит 12–13 тысяч рублей, для девочки — 13–14 тысяч рублей.