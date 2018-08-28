В 2018 году средняя зарплата петербуржцев составила почти 60 тысяч рублей

С января по май 2018 года средняя номинальная зарплата петербуржцев составила 58 тысяч рублей, передает Смольный. По данным чиновников, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13,8%. Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Юрий Филиппов заявил, что это средняя зарплата в северной столице на 40% выше, чем в целом по стране. Денежные доходы населения, учитывая инфляцию, увеличились на 3,7%. Текущий уровень безработицы составляет 1,4%.