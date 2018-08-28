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Эксперты: цены на рожь в России начали резко расти
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Эксперты: цены на рожь в России начали резко расти 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Цены на рожь в России начали резко расти, площади сева ржи в этом году сократились до исторически минимального показателя. Все это может плохо отразиться на себестоимости спирта и ржаной муки, считают эксперты компании «ПроЗерно».
На минувшей неделе стоимость ржи в европейской части России выросла сразу на 350 руб. до 6980 руб. за тонну. Неделями ранее цены росли на 210-220 руб. С 27 июля тонна ржи подорожала почти на 700 руб. Средняя цена тонны ржи составила в июле 6289 руб. против 6113 руб. в августе 2017 г.
Первое место по росту цен на рожь занимает Поволжье, где зерно подорожало на 685 руб. за тонну. В ряде областей региона цена достигала 8 тыс. руб. за тонну. В Черноземье рожь подорожала на 265 руб., в центральных районах и на Урале — на 110-115 руб. за тонну. Только в Сибири цена не изменилась, ответили в «ПроЗерно».
По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), площади под сев ржи сократились в этом году до исторического минимума — 990 тыс. га.
В 1990 г. рожь в России засеяли на площади 8 млн га. К 2000 г. площади сева сократились до 3,5 млн га, к 2005 г. — до 2,3 млн га, к 2010 г. — до 1,8 млн га.
Соответственно сокращались и урожаи ржи. По данным Росстата, максимальный урожай ржи за последние пять лет пришелся на 2013 г., когда собрали 3,36 млн тонн. В 2017 г. урожай снизился до 2,5 млн тонн.
Глава ИКАР Дмитрий Рылько считает, что обстановка на рынке ржи отразится на себестоимости спирта и ржаной муки. «В то же время в последние годы хлебопеки из-за трудностей с ржаной мукой стали переходить на ржано-пшеничные смеси», — отметил Рылько.
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