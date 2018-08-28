Эксперты: цены на рожь в России начали резко расти

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Цены на рожь в России начали резко расти, площади сева ржи в этом году сократились до исторически минимального показателя. Все это может плохо отразиться на себестоимости спирта и ржаной муки, считают эксперты компании «ПроЗерно».

На минувшей неделе стоимость ржи в европейской части России выросла сразу на 350 руб. до 6980 руб. за тонну. Неделями ранее цены росли на 210-220 руб. С 27 июля тонна ржи подорожала почти на 700 руб. Средняя цена тонны ржи составила в июле 6289 руб. против 6113 руб. в августе 2017 г.

Первое место по росту цен на рожь занимает Поволжье, где зерно подорожало на 685 руб. за тонну. В ряде областей региона цена достигала 8 тыс. руб. за тонну. В Черноземье рожь подорожала на 265 руб., в центральных районах и на Урале — на 110-115 руб. за тонну. Только в Сибири цена не изменилась, ответили в «ПроЗерно».

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), площади под сев ржи сократились в этом году до исторического минимума — 990 тыс. га.

В 1990 г. рожь в России засеяли на площади 8 млн га. К 2000 г. площади сева сократились до 3,5 млн га, к 2005 г. — до 2,3 млн га, к 2010 г. — до 1,8 млн га.

Соответственно сокращались и урожаи ржи. По данным Росстата, максимальный урожай ржи за последние пять лет пришелся на 2013 г., когда собрали 3,36 млн тонн. В 2017 г. урожай снизился до 2,5 млн тонн.