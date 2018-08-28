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Заубер Банк увеличил капитал на 285 млн рублей
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Заубер Банк увеличил капитал на 285 млн рублей 

Банки.ру 24 минуты назад
Петербургский Заубер Банк увеличил капитал на 285 млн рублей: Банк России осуществил регистрацию дополнительного выпуска акций кредитной организации на указанную сумму. Таким образом, собственный капитал будет составлять более 1 млрд рублей, что позволит Заубер Банку осуществлять деятельность в статусе банка с универсальной лицензией, подчеркивают в финучреждении.
Размещение дополнительного выпуска акций осуществлялось путем закрытой подписки, акции были выкуплены за счет собственных средств основного акционера банка Александра Тимохина совместно с сестрой Анной Тимохиной. Как следует из релиза банка, по результатам проведенной эмиссии распределение долей в структуре собственности следующее: пакет в размере 57,7% — под контролем Александра Тимохина, 17,2% — у супругов Алексея Смолянова и Дарьи Жигаловой, 6,1% — у Алексея Еремина, по 4,8% — у председателя правления банка Александра Абакумова, члена правления Ганчо Иванова, а также у Юлии Феофановой и Валерия Матвеева.
«Увеличение капитала за счет денежных средств было принципиальным решением. Это говорит о готовности банка выполнять все обязательства перед вкладчиками и кредиторами», — отметил Алексей Смолянов. «Акционеры уверены, что увеличение капитала обеспечит банку активное развитие в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.
Согласно стратегии развития Заубер Банка, к концу 2020 года он планирует увеличить розничный кредитный портфель до 5,6 млрд рублей. Данный показатель будет достигнут за счет работы на рынке автокредитования как в Санкт-Петербурге и Москве, так и в других крупных городах с численностью населения свыше 1 млн человек. Помимо этого банк планирует нарастить число клиентов — юридических лиц, увеличить объем депозитов и срочных средств клиентов (до 1,1 млрд и 5,7 млрд рублей соответственно), а также долю кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса.
В банке уточнили, что его нетто-активы, согласно отчетности, составили на 1 июля 2018-го около 2,992 млрд рублей, увеличившись за годовой период более чем на треть.
«В банке работает команда профессионалов, результатом деятельности которой с 2015 года является рост основных финансовых показателей. Рост капитала позволит удовлетворить спрос на финансовые продукты и услуги для наших клиентов, а также достичь поставленных целей и задач. Мы уже начали работу по увеличению количества структурных подразделений», — рассказал председатель правления Заубер Банка Александр Абакумов.
По его словам, банк планирует получить за этот год более 50 млн рублей чистой прибыли (за первое полугодие банк заработал около 19,6 млн), а к 2020 году рассчитывает на показатель, превышающий 100 млн рублей.
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