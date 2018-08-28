Индонезия предложила КНР участие в инфраструктурных проектах стоимостью более $13 млрд

ТАСС , 28 августа. Правительство Индонезии предложило китайским инвесторам принять участие в инфраструктурных проектах на общую сумму более $13,2 млрд Об этом сообщает во вторник издание the Straits Times со ссылкой на национальное Агентство инвестиционного сотрудничества.

Как отметил замруководителя ведомства Тамба Хутапи, «речь идет о возможности строительства электростанций, а также создании систем платных скоростных дорог в некоторых провинциях». «На недавнем форуме в китайском городе Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун) были представлены эти проекты стоимостью свыше $13,2 млрд», — сообщил чиновник. Он добавил, что правительство будет выступать гарантом в деятельности иностранных компаний на территории страны.

Президент Индонезии Джоко Видодо несколько лет назад начал крупномасштабный проект по созданию и модернизации инфраструктуры, что включает в себя строительство новых аэропортов, прокладку железнодорожных и скоростных магистралей, развитие общественного транспорта. Стоимость генерального плана оценивается в $150 млрд, при этом лишь около $15 млрд выделяется из бюджета, остальные средства должны привлекаться за счет иностранных инвесторов.

В минувшем году Китай, обогнав Японию, вышел на второе место по объемам прямых инвестиций в экономику Индонезии, вложив около $5,5 млрд Первое место удерживает Сингапур, капиталовложения которого составили $8,4 млрд