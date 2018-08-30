Стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве за год выросла почти на 6%

Однокомнатные квартиры пользуются наибольшим спросом на рынке аренды жилья в Москве, их ищут более 30% арендаторов, при этом в августе 2018 года их средняя стоимость выросла по сравнению с августом 2017 года почти на 6% и составила около 32 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГК «МИЭЛЬ».

На долю арендаторов, желающих снять однокомнатную квартиру экономкласса в Москве, по данным компании «МИЭЛЬ-Аренда», приходится около 30% от общего спроса на квартиры на рынке аренды. При этом доля предложения однокомнатных квартир составляет не более 12%.

«Средняя стоимость найма однокомнатных квартир экономкласса в августе 2018 года составила 31670 рублей, что на 5,96% выше средней стоимости аналогичных квартир в августе 2017 года», — сказала директор компании «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова

Максимальное количество однокомнатных квартир экономкласса в августе предлагается по цене от 25 до 30 тысяч рублей в месяц (на указанный диапазон приходится 38,6% указанных квартир). На втором месте по количеству предложений — квартиры стоимостью от 30 до 35 тысяч рублей в месяц (26,09%). 11,94% предложения однокомнатных квартир приходится на самые недорогие варианты стоимостью до 25 тысяч рублей в месяц.