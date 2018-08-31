Ещё
Котловчане, участвующие в программе реновации, смогут получить новые квартиры до конца этого года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.01
$
68.28
79.40
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.54
+0.10 Золото
1204.67
+0.16 РТС
1075.55
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1685
+0.0246
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Котловчане, участвующие в программе реновации, смогут получить новые квартиры до конца этого года 

Твоя Газета + ещё 5 48 минут назад
Фото: Твоя Газета
Заселение новых домов в Котловке, куда в рамках реализации программы реновации переедут жители пятиэтажек, начнется уже в ноябре.
Два дома нетиповой планировки, расположенные на улице Дмитрия Ульянова, уже возведены. Архитектурные решения зданий максимально удобны: в центре находятся лифтовые шахты, а по периметру большого холла расположены квартиры, полностью соответствующие современным нормам. В одном из корпусов на 2-м этаже завершена отделка и уже в ближайшее время жители смогут оценить качество работ. Сейчас идут работы по приведению в должное состояние остальных квартир.
Что касается квартала 18 Котловки в целом: многое зависит от того, какие планировочные решения предложат архитекторы. Но принципиально важным является отсутствие поблизости физкультурно-оздоровительного комплекса, поэтому перед проектировщиками поставлена задача по обязательному устройству ФОКа — большого, с бассейном. Планируется, что новый спорткомплекс появится на территории дошкольного комплекса на улице Винокурова. Здание должно иметь два входа — и со стороны детского сада, и со стороны улицы. Это необходимо для того, чтобы свободный доступ в ФОК имели и дети, и взрослые жители района.
Эти и другие замечания уже приняты Москомархитектурой и в настоящий момент находятся в проработке. Как только поставленные задачи будут решены, параллельно с завершением работ по строительству «реновационных» корпусов и их отделке в конце октября этого года будет сформулирована очередность программы реновации. Планируется, что в последнюю среду октября в школе № 626 (Севастопольский проспект, д. 43А) пройдет дополнительная встреча, посвященная теме реновации в Котловке, а проведет ее зампрефекта ЮЗАО Анзор Алисултанов.
Напомним — в Котловке приняли решение по вхождению в программу реновации жители 84 домов — это больше трети всех жилых строений района.
Твоя Газета: последние новости
Макеты районов реновации можно увидеть в шоу-руме на ВДНХ В ЮЗАО выставили на торги цветочные павильоны Оплатить проезд в московских автобусах можно будет картой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обманчивое затишье: что ждет рубль182
У россиян появился новый способ передать наследство7
США готовы покинуть ВТО10
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение