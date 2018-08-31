Котловчане, участвующие в программе реновации, смогут получить новые квартиры до конца этого года

Заселение новых домов в Котловке, куда в рамках реализации программы реновации переедут жители пятиэтажек, начнется уже в ноябре.

Два дома нетиповой планировки, расположенные на улице Дмитрия Ульянова, уже возведены. Архитектурные решения зданий максимально удобны: в центре находятся лифтовые шахты, а по периметру большого холла расположены квартиры, полностью соответствующие современным нормам. В одном из корпусов на 2-м этаже завершена отделка и уже в ближайшее время жители смогут оценить качество работ. Сейчас идут работы по приведению в должное состояние остальных квартир.

Что касается квартала 18 Котловки в целом: многое зависит от того, какие планировочные решения предложат архитекторы. Но принципиально важным является отсутствие поблизости физкультурно-оздоровительного комплекса, поэтому перед проектировщиками поставлена задача по обязательному устройству ФОКа — большого, с бассейном. Планируется, что новый спорткомплекс появится на территории дошкольного комплекса на улице Винокурова. Здание должно иметь два входа — и со стороны детского сада, и со стороны улицы. Это необходимо для того, чтобы свободный доступ в ФОК имели и дети, и взрослые жители района.

Эти и другие замечания уже приняты Москомархитектурой и в настоящий момент находятся в проработке. Как только поставленные задачи будут решены, параллельно с завершением работ по строительству «реновационных» корпусов и их отделке в конце октября этого года будет сформулирована очередность программы реновации. Планируется, что в последнюю среду октября в школе № 626 (Севастопольский проспект, д. 43А) пройдет дополнительная встреча, посвященная теме реновации в Котловке, а проведет ее зампрефекта ЮЗАО Анзор Алисултанов

Напомним — в Котловке приняли решение по вхождению в программу реновации жители 84 домов — это больше трети всех жилых строений района.