Эксперт: Цены снизятся только на один вид рыбы

Самое заметное снижение цен будет на рынке, а не на предприятиях розничной торговли.

Исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков рассказал о ценах на рыбу в этом году.

По его словам, в этом году отмечается рекордный улов горбуши, в связи с этим произойдет снижение цен на эту рыбу.

— Мы ожидаем, что в опте она подешевеет в 2-2,5 раза. Произойдет снижение цен и на готовую продукцию, но не в тех же пропорциях, что в опте, а меньше, — отметил он в комментарии "Российской газете"

По словам эксперта, снижения цен на горбушу можно ожидать в конце сентября.