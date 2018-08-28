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Эксперт: Цены снизятся только на один вид рыбы
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Эксперт: Цены снизятся только на один вид рыбы 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Самое заметное снижение цен будет на рынке, а не на предприятиях розничной торговли.
Исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков рассказал о ценах на рыбу в этом году.
По его словам, в этом году отмечается рекордный улов горбуши, в связи с этим произойдет снижение цен на эту рыбу.
— Мы ожидаем, что в опте она подешевеет в 2-2,5 раза. Произойдет снижение цен и на готовую продукцию, но не в тех же пропорциях, что в опте, а меньше, — отметил он в комментарии "Российской газете".
По словам эксперта, снижения цен на горбушу можно ожидать в конце сентября.
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