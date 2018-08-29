«Уральские авиалинии» предлагают билеты от 1 827 рублей

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подготовила специальное предложение. Только до 5 сентября включительно вы можете приобрести авиабилеты по цене от 1 827 рублей в одну сторону на вылеты с 21 сентября 2018 года по 31 марта 2019 года.

В акции участвуют следующие направления:

Барнаул — Москва, Москва — Барнаул — от 6 816 руб. ;Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Москва — от 1 827 руб. ;Москва — Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону — Москва — от 2 495 руб. ; Москва (Домодедово) — Екатеринбург, Екатеринбург — Москва (Домодедово) — от 3 401 руб. ;Москва ( Шереметьево ) — Екатеринбург, Екатеринбург — Москва (Шереметьево) — от 3 470 руб. ;Москва — Челябинск, Челябинск — Москва — от 3 713 руб. ;Москва — Томск, Томск — Москва — от 3 816 руб. ;Москва — Новосибирск, Новосибирск — Москва — от 4 315 руб. ;Москва — Омск, Омск — Москва — от 5107 руб. ;Москва — Иркутск, Иркутск — Москва — от 6 578 руб. ;Москва — Ларнака — Москва — от 6517 руб. ;Ларнака — Москва — Ларнака — от 6517 руб. ;Москва — Ларнака — от 2 863 руб., Ларнака — Москва — от 4 642 руб. ;Москва — Барселона — Москва — от 8 935 руб. ;Барселона — Москва — Барселона — от 8 935 руб. ;

Приобрести авиабилеты можно на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении, любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.

Пора планировать путешествие!

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