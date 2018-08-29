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Москвичи устроили новый дачный бум в Подмосковье
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Москвичи устроили новый дачный бум в Подмосковье 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
За год к августу 2018-го число сделок по аренде загородных домов в Подмосковье увеличилось на 97 процентов. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в «Дом» в среду, 29 августа.
По данным аналитиков, объем предложения съемных дач одновременно снизился на 46 процентов: с почти семи тысяч объектов год назад до 3,7 тысячи лотов в настоящее время. Тем не менее, предложение по-прежнему выше спроса — в 18 раз (для сравнения: в августе 2017-го разница составляла 66 раз).
Как отмечают в «ИНКОМ» наиболее популярны среди московских съемщиков дачные дома — их выбирают 40 процентов нанимателей. Чуть больше трети предпочитают коттеджи, четверть привлекают таунхаусы. Обычно объекты снимаются на срок от недели до четырех месяцев. Не более 10 процентов клиентов интересует посуточная аренда.
Наиболее востребованным подмосковным направлением является западное (Рублево-Успенское и Новорижское шоссе): в августе на нем остановили выбор более половины арендаторов.
Средняя цена найма загородного жилья в Подмосковье сейчас примерно в полтора раза выше, чем год назад, подсчитали эксперты. Так, стоимость аренды коттеджей составляет 150 тысяч рублей в месяц против 98 тысяч в августе 2017-го. Цена найма дач в годовом исчислении выросла на 53 процента: с 36 тысяч до 55 тысяч рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что летний дом в Московской области в среднем стоит 3,8 миллиона рублей, при этом цена большинства дачных предложений завышена на треть и более.
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