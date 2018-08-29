Минстрой России переоценил уральские жилые «квадраты»

Квадратный метр жилой площади в Свердловской области подорожал на 2,5 тысячи рублей. Новый «ценник» от Минстроя РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно приказу министерства, средняя стоимость «квадрата» на Среднем Урале в IV квартале 2018 года составит 46,3 тысячи рублей. Стоит напомнить, что еще в мае этот показатель равнялся 43,8 тысячам рублей. Впрочем, Ямалу и Югре ценовую планку задрали еще выше: до 56 и 49,3 тысяч рублей соответственно. Здесь также имеет место рост стоимости — например, по ЯНАО — на 3 тысячи рублей.

В других регионах Урала цены более приземленные: в Челябинской области — 31,7 тысячи рублей за квадратный метр, в Курганской — 32,4 тысячи. Тюменская область выбилась в уральском рейтинге дороговизны на почетное четвертое место с показателем 43 тысячи рублей за квадратный метр.

В чемпионах России по дороговизне «среднего квадрата», как и ранее, оказалась Москва (91,6 тысячи рублей), Санкт-Петербург (71), Сахалинская область (69,4) и Ненецкий автономный округ (60,1). Однако с мая цены в этих регионах не подросли.

Республика Калмыкия (чуть более 30 тысяч), Республика Марий Эл (32,5), Республика Ингушетия и Ставропольский край (30,5), Республика Алтай (33,8) и Кемеровская область (34,9) отличились ценовой доступностью жилья.

Самым же дешевым регионом России на сей раз стала Саратовская область. Родина писателя Алексея Толстого и жанра «саратовских страданий» отметилась средней стоимостью жилья в 30 тысяч рублей за «квадрат», потеснив с пьедестала предыдущего «аутсайдера» — Республику Адыгею.

Стоит напомнить, что методика вычисления средней рыночной цены за квадратный метр вычисляется на основе среднерыночных цен на первичном и вторичном рынках, а также средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра. Как ранее писало "Уралинформбюро" , на этот показатель обычно ориентируются региональные и муниципальные власти при строительстве либо приобретении жилья для отдельных категорий граждан, например, детей-сирот.

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