Гидротехнические сооружения центра судоремонта «Звёздочка» реконструируют за 2,2 млрд рублей

Реконструкция и техническое перевооружение гидротехнических сооружений, судоподъемного и транспортно-передаточного комплекса АО «Центр судоремонта „Звёздочка“» оцениваются в 2 млрд 244 млн рублей.

Такова стартовая стоимость конкурса с ограниченным участием, о котором сообщается на сайте госзакупок. Заказчик — АО «Центр судоремонта „Звёздочка“». Заявки принимаются до 19 сентября, подрядчик определится 3 октября 2018 года. Контракт с победителем заключат сроком на 20 месяцев.

В обязанности исполнителя входит разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования. Проектом предусмотрено в части реконструкции мелководной набережной устройство водосборного лотка, реконструкция 10 секций (275 м), демонтаж существующей ТП3 с установкой новой КТПН с двумя трансформаторами (1600 кВА), организация генераторных, реконструкция наружного освещения с устройством прожекторной мачты, дноуглубление общей площадью 135000 кв. м.