Гидротехнические сооружения центра судоремонта «Звёздочка» реконструируют за 2,2 млрд рублей 

Реконструкция и техническое перевооружение гидротехнических сооружений, судоподъемного и транспортно-передаточного комплекса АО «Центр судоремонта „Звёздочка“» оцениваются в 2 млрд 244 млн рублей.
Такова стартовая стоимость конкурса с ограниченным участием, о котором сообщается на сайте госзакупок. Заказчик — АО «Центр судоремонта „Звёздочка“». Заявки принимаются до 19 сентября, подрядчик определится 3 октября 2018 года. Контракт с победителем заключат сроком на 20 месяцев.
В обязанности исполнителя входит разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования. Проектом предусмотрено в части реконструкции мелководной набережной устройство водосборного лотка, реконструкция 10 секций (275 м), демонтаж существующей ТП3 с установкой новой КТПН с двумя трансформаторами (1600 кВА), организация генераторных, реконструкция наружного освещения с устройством прожекторной мачты, дноуглубление общей площадью 135000 кв. м.
Центр судоремонта «Звёздочка» находится в Северодвинске Архангельской области и входит в Объединённую судостроительную корпорацию. Ведущая судоремонтная верфь России. Основа компетенции — ремонт, модернизация, переоборудование и утилизация морской техники, в том числе и с ядерными установками. С 1997 года «Звездочка» является субъектом военно-технического сотрудничества. За время производственной деятельности отремонтированы, модернизированы и переоборудованы 127 подводных лодок, из них 91 — с атомной энергетической установкой.