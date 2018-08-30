IDC: фаблеты станут популярнее смартфонов к 2022 году

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика» Во второй половине 2018 года поставки «умных» сотовых аппаратов в мировом масштабе поднимутся приблизительно на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается в исследовании International Data Corporation (IDC).

Однако по итогам 2018 года в целом рынок окажется «в минусе»: поставки смартфонов сократятся на 0,7% — с 1,465 млрд до 1,455 млрд В общей массе отгруженных аппаратов на устройства под управлением операционной системы Android придётся 84,8%. Ещё примерно 15,1% составят модели на базе iOS. На все прочие программные платформы придётся только 0,1% отрасли.

Драйвером роста отрасли станут модели большого размера с диагональю экрана от 5,5 дюйма и больше. Ожидается, что в 2018 году к данной категории будут относится более 941 млн устройств или 64,7% поступивших на рынок смартфонов. Для сравнения, с 2017 году отгрузки фаблетов были на уровне 623,2 млн аппаратов, а их доля на рынке составляла лишь 42,5%.

К 2022 году крупноразмерные смартфоны станут господствующей категорией на рынке: поставки и доля фаблетов достигнут 1,39 млрд штук или 84,5%.

Еще одна тенденция ближайших нескольких лет — дальнейшее распространение аппаратов формата 18:9. Специалисты отмечают, что если раньше это соотношение сторон было характерно лишь для флагманских и высококлассных устройств, то в 2018-м появились и более доступные по цене смартфоны этого типа. Также отмечается, что во II квартале 2018-го устройства с соотношением сторон 17,5:9 и выше впервые обошли по поставкам привычные устройства с форматом экрана 16:9.

В 2022 году, прогнозируют аналитики, объём мирового рынка смартфонов достигнет 1,646 млрд единиц. При этом на Android-модели придётся 85,5%, на iOS-устройства — 14,5%. Доля смартфонов с большим дисплеем достигнет 84,5%.

В целом, как сообщается, среднегодовой темп роста рынка в сложных процентах (показатель CAGR) в период с 2017 по 2022 год окажется на уровне 2,4%.

Рассмотрев перспективы отрасли с географической точки зрения, аналитики добавили, что китайский рынок смартфонов, наконец, начинает демонстрировать признаки восстановления. Поставки в КНР в этом году снизятся на 6,3%, что чуть хуже мировой динамики. Тем не менее, во второй половине 2018 года спад замедлится до 2%, а в 2019-м ожидается возвращение к росту.

В то же время в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть две другие страны, где прогнозируются двузначный подъем. Так, рынок смартфонов Индии вырастет на 14,4%, а в Индонезии поставки устройств увеличатся на 15,4%.