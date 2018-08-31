Локо-Банк получил за полгода 0,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Локо-Банк опубликовал консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по итогам первого полугодия 2018 года по МСФО. Так, за шесть месяцев банк получил прибыль до налогообложения в размере 0,8 млрд рублей и чистую прибыль в размере 0,6 млрд Совокупный доход составил 0,6 млрд рублей, что на 44,4% меньше показателя за аналогичный период 2017 года, указано в релизе банка.

Чистый процентный доход банка за первое полугодие 2018 года вырос на 9,2% в годовом выражении до 2,5 млрд рублей (чистая процентная маржа равна 6,5%), чистый комиссионный доход — на 49,6% до 1,3 млрд Чистый убыток по торговым операциям за шесть месяцев составил 0,3 млрд рублей против чистого дохода в 0,4 млрд годом ранее. Операционный доход уменьшился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,6 млрд рублей. Доля чистого комиссионного дохода в структуре операционного дохода выросла с 23,5% год назад до 37,2%.

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки выросли на 5,6% до 0,6 млрд рублей. Общехозяйственные и административные расходы повысились на 13,9% в годовом выражении до 2,3 млрд

Активы банка за шесть месяцев уменьшились на 5,2% до 81,2 млрд рублей в основном за счет сокращения объема портфеля инвестиционных ценных бумаг.

Совокупный кредитный портфель за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки сократился на 2% до 46,8 млрд рублей. В частности, розничный кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение составил 37,6 млрд рублей, увеличившись за полгода на 14,3%. «Рост кредитного портфеля является следствием увеличения входящего потока заявок кредитов по результатам запуска масштабной рекламной кампании при неизменном уровне одобрения заявок и риск-аппетита», — поясняют в Локо-Банке. Доля неработающих кредитов (с просрочкой более 90 дней) в кредитном портфеле снизилась и составила 6,5%, уточняется в релизе.

Объем средств на счетах клиентов уменьшился на 3,5% и составил на 30 июня 2018 года 58,5 млрд рублей.

Собственные средства банка увеличились на 1,4% до 16,3 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала по базельским стандартам составил 23,2% на конец первого полугодия 2018 года, повысившись на 2,8 процентного пункта по сравнению с концом 2017 года, указано в релизе.

«В первом полугодии 2018 года результаты Локо-Банка демонстрируют последовательную реализацию стратегии на формирование устойчивого клиентского бизнеса с минимизацией кредитного риска, что подтверждается ростом доли комиссионных доходов в структуре операционной прибыли. Поддержание процентной маржи на стабильно высоком уровне вместе с растущим качеством кредитного портфеля в каждом из отдельных сегментов позволяет банку успешно преодолевать периоды нестабильности на финансовых рынках», — комментирует финансовый директор Локо-Банка Алексей Парфененок.