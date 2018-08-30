Чистая прибыль ГТЛК по МСФО за I полугодие выросла до 442 млн рублей против убытка годом ранее 

Чистая прибыль Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) в первом полугодии текущего года составила 442 млн рублей против убытка в аналогичный период прошлого года в 1,7 млрд рублей, следует из отчета компании.
Активы компании за отчетный период увеличились на 82 млрд рублей по сравнению с показателем конца 2017 года и составили 423 млрд рублей.
Общий совокупный доход компании в первом полугодии составил 645 млн рублей против убытка в 1,72 млрд рублей годом ранее.
20 августа стало известно о скором предоставлении ГТЛК из федерального бюджета 5 млрд рублей на приобретение вертолетов АО «Вертолеты России». Впоследствии вертолеты должны передать в лизинг российским региональным авиакомпаниям. Средства на эти цели были предусмотрены в бюджете в рамках транспортной подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание».