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Налоговые платежи Подмосковья в федеральный бюджет выросли на 13,4% за 6 месяцев 2018 года
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Налоговые платежи Подмосковья в федеральный бюджет выросли на 13,4% за 6 месяцев 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В среду в управлении Федеральной налоговой службы России по Московской области состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги мобилизации налоговых платежей в федеральный бюджет, их рост составил 13,6% за первое полугодие 2018-го по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Участники коллегии под председательством руководителя управления Екатерины Макаровой рассмотрели итоги мобилизации налоговых платежей, показатели контрольной работы, урегулирования налоговой задолженности, обеспечения достоверности единого государственного реестра юридических лиц.
«В консолидированный бюджет Российской Федерации налоговые органы Московской области мобилизовали 382,5 миллиарда рублей, что на 45,2 миллиарда рублей или на 13,4 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года», — сказала заместитель руководителя управления Ольга Воронцова.
Она также добавила, что задача сохранения положительной динамики поступлений налоговых платежей в бюджет и обеспечения темпов роста поступлений, адекватных показателям социально-экономического развития региона, в отчетном периоде решена успешно.
В федеральный бюджет перечислили 141,3 миллиарда рублей с ростом к уровню января-июня прошлого года на 14,2 миллиарда рублей или на 11,2%. В консолидированный бюджет Московской области с территории региона мобилизовано 251,5 миллиарда рублей с ростом к прошлому году на 26,6 миллиарда рублей или на 11,8%.
При этом поступления от налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами области, составили 241,2 миллиарда рублей, что почти на 31 миллиард рублей или на 14,7% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
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