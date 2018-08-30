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Евро подорожал до 79 рублей
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Евро подорожал до 79 рублей 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
В среду доллар и евро резко подорожали. К 14.18 мск на Московской бирже евро вырос на 1,15 руб. и перевалил за 79 руб. — последний раз такое было в апреле: рубль реагировал на сообщение о санкциях США против российских чиновников и бизнеса. Курс доллара в среду к 14.18 мск вырос на 0,76 руб. и достиг 68,03 руб. К 19.00 мск рубль отыграл часть потерь: доллар стоил 67,93 руб., а евро — 78,75 руб., но после заявления министра экономического развития Максима Орешкина о том, что рубль в течение года будет слабее, чем ожидалось, рубль снова стал падать. К 20.29 мск доллар стоил уже 68,28 руб., евро — 79,11 руб.
Рынок паникует из-за санкций, многие считают, что 22 августа США могут о них объявить, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Вроде бы санкции, которые анонсировала администрация США, не пугают рынок, возможно, игроки подозревают, что санкции могут быть жестче, указывает она, в частности, речь идет о санкциях против госбанков.
«В сенате США идут разговоры, что санкции нужно усиливать, и положение Дональда Трампа в этом вопросе выглядит неустойчивым. Внутриполитическая ситуация в Штатах обостряется, а это увеличивает вероятность новых санкций против России», — считает директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.
Плохо на рубль повлияло и разочарование рынка, что ЦБ как агент Минфина снова покупает валюту, продолжает Орлова. Покупка валюты для Минфина для выполнения бюджетного правила ослабляет рубль, согласен Романчук. ЦБ возобновил покупки в понедельник после более чем недельного перерыва, который объявлял из-за волатильности и ослабления рубля, вызванных сообщением о возможных санкциях.
«До этого казалось, что правительство приостановило покупку с целью поддержать рынок, — объясняет Орлова. — А получается, что был технический перерыв, не зависящий от конъюнктуры».
20 августа ЦБ потратил на валюту 17,5 млрд руб., 21 августа — еще 17,5 млрд руб. С 7 августа по 6 сентября Минфин планировал купить валюты на рекордные 383,2 млрд руб., по 16,7 млрд руб. за торговый день. «ЦБ не просто вернулся к покупкам, но и увеличил их», — замечает Романчук: рубль падает быстрее валют других развивающихся стран, исключение — бразильский реал.
Если санкций не будет, рубль может вырасти, считает Орлова: приближается налоговый период, когда экспортеры продают валютную выручку; растут и цены на нефть. Но, предупреждает она, восстановление будет временным: инвесторы если не продолжают выходить из российских облигаций, то как минимум не увеличивают позиции. «Если новых негативных факторов не возникнет, доллар вряд ли будет дороже 69–70 руб., а евро — дороже 80 руб.», — прогнозирует Александр Бахтин из «БКС премьера».
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