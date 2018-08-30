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НПФ «Будущее» и Промсвязьбанк готовы пойти на мировую в споре на 13,8 млрд рублей
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НПФ «Будущее» и Промсвязьбанк готовы пойти на мировую в споре на 13,8 млрд рублей 

ТАСС + ещё 10 4 часа назад
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Управляющая компания НПФ «Будущее» и Промсвязьбанк готовят мировое соглашение по иску о возврате фонду депозитов на 13,8 млрд руб. Об этом представители сторон заявили в Арбитражном суде Москвы, где рассматривается дело, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"У нас совместное заявление с ответчиком. Спор относительно депозитов идет в рамках этого дела, а также у нас есть спор о признании сделок недействительными на бирже, и в принципе, эти два дела пересекаются. События развиваются стремительно. Позавчера арбитражный суд Московской области рассмотрел ходатайство банка и частично принял обеспечительные меры, наложив арест на акции "Росгосстраха", — сказал представитель истца.
По его словам, после этого на уровне руководителей ответчика и истца начались активные переговоры относительно урегулирования, в том числе, и этого спора. «Поэтому, принимая во внимание положение пленума о примирении сторон, стороны заявляют ходатайство об отложении данного судебного заседания, в том числе для того, чтобы заключить мирное соглашение», — добавил представитель истца.
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