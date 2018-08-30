СМИ: владелец Urban Group выставил на продажу особняк в центре Москвы

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на консультанта на рынке коммерческой недвижимости.

Исторический особняк в Милютинском переулке был построен в 1908 году. Объект оценивается в 1,5 — 2 млрд рублей. Кроме того, Долгин решил продать два этажа в бизнес-центре «Аэродром». По оценкам специалистов, этот актив может стоить 2 млрд рублей, то есть примерно 300 тысяч рублей за кв. метр.

9 июля суд признал Urban Group банкротом и ввёл конкурсное производство. У компании есть обязательства перед 20-ю тысячами дольщиков. Накануне сообщалось, что на окончание строительства всех объектов не хватает свыше 55 млрд рублей.