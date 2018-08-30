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ГК ПИК в I полугодии получила прибыль по МСФО в 0,3 млрд руб против убытка год назад
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ГК ПИК в I полугодии получила прибыль по МСФО в 0,3 млрд руб против убытка год назад 

Прайм + ещё 3 34 минуты назад
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний ПИК за первое полугодие 2018 года по МСФО составила 0,3 миллиарда рублей против чистого убытка в размере 2,5 миллиарда рублей в первом полугодии 2017 года, говорится в сообщении ПИК.
"Общая выручка группы увеличилась на 139,7% и составила 90,3 миллиарда рублей. Выручка от продажи недвижимости увеличилась на 146,6% и составила 87,1 миллиарда рублей", — отмечается в нем.
Валовая рентабельность (маржа) выросла на 1,9 процентного пункта — до 20,3%. Валовая рентабельность (маржа) от продажи недвижимости выросла на 0,6 процентного пункта — до 21,1%. При этом валовая рентабельность (маржа) от продажи объектов недвижимости, учтенных по исторической стоимости, составила 32,6%, говорится в материалах.
В них добавляется, что денежный поток от операционной деятельности без учета приобретений, продаж и предоплаты инвестиционных прав увеличился на 24,9% — до 18,6 миллиарда рублей.
Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 2,1 миллиарда рублей (за первое полугодие 2017 г — 12,1 миллиарда рублей). Приведенная EBITDA увеличилась на 297,9% и составила 10,4 миллиарда рублей. Рентабельность по приведенной EBITDA увеличилась до 11,6% по сравнению с 7% в первом полугодии 2017 года. Приведенная EBITDA без учета стоимости приобретения земельных участков, учтенной в себестоимости, увеличилась на 242,7% и составила 19,1 миллиарда рублей.
Чистый долг по состоянию на 30 июня 2018 составил 15,4 миллиарда рублей (на 31 декабря 2017 года составлял 15 миллиардов рублей). При этом в августе 2018 года группа произвела полное досрочное погашение трех выпусков облигаций в размере 9,34 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Группа ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.
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