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Набережную и берега двух рек в Гороховце благоустроят до конца 2019 года
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Набережную и берега двух рек в Гороховце благоустроят до конца 2019 года 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
ТАСС, 30 августа. Власти города Гороховца Владимирской области, известного множеством памятников истории, в том числе светской архитектурой допетровского времени, планируют до конца 2019 года за 375 млн рублей укрепить берега рек Клязьма и Ключевая, а также благоустроить набережную Клязьмы. Об этом в четверг рассказал ТАСС глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела.
"Принято решение о выделении на благоустройство и укрепление берегов рек Клязьма и Ключевая в Гороховце почти 400 млн рублей, которые будут распределены на два года. До конца 2019 года постараемся завершить все работы", — сказал собеседник агентства.
В 2018 году после подписания соглашения между администрациями Гороховецкого района, Владимирской области и Минстроем РФ будет выделена первая часть суммы на укрепление берегов Клязьмы, в будущем году — вторая часть, на укрепление берегов Ключевой и благоустройство набережной. По опубликованному на портале правовой информации постановлению губернатора Владимирской области, в этом году город из бюджетов разных уровней получит 97,4 млн рублей, в 2019 — 277,7 млн рублей.
По словам главы района, работы позволят предотвратить разрушение инфраструктуры и жилой застройки на берегах Клязьмы и Ключевой, где располагаются 100 жилых домов, в том числе восемь многоквартирных и 13 — общественно-делового назначения. Эрозии и оползни разрушают берега, а также памятники XVII-XVIII веков и проложенные к ним туристические маршруты. Именно благодаря уникальным памятникам исторического центра города Гороховец включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Гороховец основан князем Андреем Боголюбским в 1168 году. Город, построенный на Клязьме, известен купеческими традициями, которые получили расцвет в XVII веке. Местные торговцы смогли не только создать прибыльные винокуренные заводы и кожевенные производства, но и строили роскошные по тем временам каменные палаты, церкви и монастыри. Кроме того, на средства меценатов в городе возводились школы и лечебные заведения. В XX веке руками неизвестных мастеров в Гороховце были построены уникальные образцы деревянного модерна с необычной декоративной резьбой с использованием образов фантастических животных.
В наши дни в городе проживают 13 тыс. человек, располагается 101 объект культурного наследия, в том числе 24 — федерального значения. 28 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 850-летия города Гороховца в 2018 году.
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