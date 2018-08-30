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ГК «Самолет» существенно нарастил рентабельность бизнеса
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ГК «Самолет» существенно нарастил рентабельность бизнеса 

Ведомости 1 час назад
Чистая прибыль группы компаний «Самолет» в I полугодии 2018 г. составила 0,9 млрд руб по сравнению с чистым убытком в размере 0,4 млрд руб за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.
Выручка компании составила 17,3 млрд руб., что в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2017 г. «Резкий рост выручки в отчетном периоде отчасти был связан с неравномерным вводом в эксплуатацию площадей в течение 2017 г.», — пояснил генеральный директор Компании, Игорь Евтушевский.
Кроме того, компания показала трехкратный рост валовой прибыли — это показатель достиг 4,1 млрд руб. Валовая рентабельность составила 23,7% по сравнению с 20,3% за аналогичный период годом ранее и 15,5% по итогам 2017 г.
Скорректированная EBITDA достигла 2,7 млрд руб. При этом рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась с 1,8% (I полугодие 2017 г.) до 15,6% за отчетный период.
На фоне расширения бизнеса и улучшения показателей рентабельности чистый долг группы вырос почти втрое. На 30 июня 2018 года долг составил 2,9 млрд руб по сравнению с 1 млрд руб. по итогам 2017 г. Рост долга компания объяснила стартом новых проектов. Так в мае компания объявила о решении инвестировать в строительство многофункционального комплекса в районе Даниловской мануфактуры, до этого было подписано соглашение с партнером о совместном освоении территории Некрасовки в Москве.
В первом полугодии 2018 г. в эксплуатацию было введено 92 000 кв. м недвижимости. Компания продала 203 000 кв. м (плюс 38%), а поступления от продажи недвижимости составили 16,1 млрд руб. (плюс 34%).
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