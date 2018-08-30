Суд арестовал принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха» на 7 млрд рублей

Согласно документу, арест на акции «Росгосстраха» был наложен в пределах суммы исковых требований Промсвязьбанка к НПФ «Будущее» в размере 8,261 млрд рублей.

В конце января текущего года Промсвязьбанк потребовал оспорить сделки со своими акциями, заключенные 14 декабря 2017 года — за день до старта санации кредитной организации. Ответчиками являются в том числе НПФ «Будущее», а также пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие».

В феврале Арбитражный суд Москвы отказал Промсвязьбанку в аресте акций «Росгосстраха», принадлежащих фонду. В постановлении говорилось, что заявитель не смог обосновать взаимосвязь между предметом исковых требований и предлагаемыми обеспечительными мерами.