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Суд арестовал принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха» на 7 млрд рублей
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Суд арестовал принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха» на 7 млрд рублей 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Фото: РАПСИ
Арбитражный суд города Москвы арестовал принадлежащие негосударственному пенсионному фонду «Будущее» акции «Росгосстраха» по иску Промсвязьбанка на общую сумму 7,063 млрд рублей. Об этом свидетельствует соответствующее постановление суда.
Согласно документу, арест на акции «Росгосстраха» был наложен в пределах суммы исковых требований Промсвязьбанка к НПФ «Будущее» в размере 8,261 млрд рублей.
В конце января текущего года Промсвязьбанк потребовал оспорить сделки со своими акциями, заключенные 14 декабря 2017 года — за день до старта санации кредитной организации. Ответчиками являются в том числе НПФ «Будущее», а также пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие».
В феврале Арбитражный суд Москвы отказал Промсвязьбанку в аресте акций «Росгосстраха», принадлежащих фонду. В постановлении говорилось, что заявитель не смог обосновать взаимосвязь между предметом исковых требований и предлагаемыми обеспечительными мерами.
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