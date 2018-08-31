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Склад площадью более 2,2 тыс. кв. м построят в Дмитровском районе Подмосковья в I квартале 2019 г.
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Склад площадью более 2,2 тыс. кв. м построят в Дмитровском районе Подмосковья в I квартале 2019 г. 

Агентство «Москва» + ещё 4 6 минут назад
Фото: MosDay.ru
Строительство склада площадью более 2,2 тыс. кв. м в Дмитровском районе Подмосковья планируют завершить в I квартале 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«В Главгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства складского здания, которое будет возведено в селе Белый Раст Дмитровского района. Проектом предусмотрено возведение одноэтажного здания для складирования и хранения промышленных товаров. По проекту площадь объекта составит 2 тыс. 222 кв. м. Плановое завершение строительства — I квартал 2019 г.», — говорится в сообщении.
По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, надзор за строительством данного объекта ведет отдел №11 Главгосстройнадзора. Составлен график плановых проверок.
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