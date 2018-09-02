В пригородных маршрутках Челябинска подорожает проезд

Цена проезда изменится на ряде маршрутных такси, курсирующих из Челябинска в пригород, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Стоимость билетов вырастет на маршрутах № 134, 137, 138, 200, 201, 327, 348, 634.

С 3 сентября на маршруте № 327 «Теплотехнический институт — Пашнино» от Челябинска до посёлка Лазурный цена проезда составит 65 рублей, до Пашнино — 75 рублей.

На маршруте № 348 «Железнодорожный вокзал Маршурт №— село Канашево» также с 3 сентября от Челябинска до села Миасское проезб будет стоить 70 рублей (вместо 68), до конечной остановки Канашево — 80 рублей (вместо 78).

При этом последний раз стоимость проезда на данном маршруте повышалась в начале июля этого года.

С 4 сентября дорожает маршрут № 634 «Теплотехнический институт — Калуга-Соловьёвка»: от Челябинска до села Миасское — 65 рублей, до остановки Канашево — 75 рублей, до конечной остановки Калуга-Солольвьёвка — 100 рублей.

С 13 сентября дороже будет обходиться проезд на маршрутах № 134, 137, 138, 200, 201.

Маршрут № 134 «поворот ЧМК — пос. Рощино — пос. Светлый» — 40 рублей.

Маршрут № 137 «Областная больница — Архангельское», от Челябинска до Сарагазов — 48 рублей, до посёлка Южно-Челябинский Прииск — 55 рублей, до Архангельского 75 рублей.

Маршрут № 138 «поворот ЧМК — микрорайон Славино» — 35 рублей.

Маршрут № 200 «Железнодорожный вокзал — Полетаево» — от Челябинска до деревни Бутаки — 60 рублей (вместо 55 рублей), до Полетаево — 65 рублей (вместо 60 рублей соответственно).

Цена проезда по Челябинску остается без изменения — 25 рублей.

Маршрут № 201 «Челябинск — ст. Смолино»: от Челябинска до посёлка Саргазы, как и на маршруте № 200, цена поезда будет составлять 48 рублей, до станции Смолино — 50 рублей.

Данные маршруты работают по нерегулируемому тарифу, поэтому перевозчик сам вправе устанавливать стоимость проезда.

По словам водителей, рост тарифов связан с повышением цен на топливо. Пассажиры считают, что свою роль играет отсутствие конкуренции: на ряде направлений работает только один маршрут, если же маршрутов несколько, то часто их обслуживает один и тот же перевозчик.