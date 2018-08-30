«Такого еще не было». В закон о бюджете Челябинской области внесены изменения

Сегодня состоялось заседание Законодательного собрания Челябинской области, на котором были приняты корректировки казны региона. Ранее все эти вопросы детально рассматривались на профильных комитетах, и теперь изменения одобрены в первом и третьем чтении законопроекта.

«Это впервые такой большой бюджет: по доходам — 155,6 миллиарда рублей, а по расходам — 166 миллиардов. Я вспоминаю первые годы своей депутатской деятельности, у нас всего был бюджет 16 миллиардов рублей, а сейчас он вырос в 10 раз! И что отрадно, мы направили все дополнительные доходы прежде всего для решения социальных вопросов», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш

Незапланированная ранее прибыль разделена на две составляющие. 4,3 миллиарда рублей дали уточненные прогнозы по дополнительным поступлениям в виде налогов на доходы физических лиц, плюс 1,8 миллиарда — на имущество организаций. Еще 1,4 миллиарда рублей поступило в региональный бюджет из федерального на безвозмездной основе.

Дополнительные средства направят на реализацию «майских» указов президента, а именно на повышение заработной платы бюджетных работников. Всего под эти цели предусмотрено свыше трех миллиардов рублей. Еще 1,8 миллиарда пойдут на меры социальной поддержки граждан и организацию образовательного процесса.

«Еще некоторые суммы будут направлены городу Челябинску на подготовку к саммитам ШОС БРИКС , — отметил Владимир Мякуш. — В том числе предусмотрены деньги на благоустройство, на дороги. Все эти траты продуманы. Губернатор и профильные министры все взвесили и дали те предложения, которые депутаты единогласно поддержали».

Основные показатели бюджета Челябинской области остались неизменными: доходы — 155,6 миллиарда рублей, расходы — 165,9 миллиардов, дефицит — 10,3 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области.