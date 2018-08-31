Алеф-Банк снижает ставки по вкладу «Океан мечты»

Минимальная сумма — 200 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев и один год. Процентные ставки составят 6,65—6,75% годовых (до этого — 6,9—7%).

Пополнение возможно. Выплата процентов происходит в конце срока.

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