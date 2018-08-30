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Чистый убыток «О’кей» в первом полугодии сократился почти втрое — до 541 млн рублей
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Чистый убыток «О’кей» в первом полугодии сократился почти втрое — до 541 млн рублей 

Rambler News Service 20 минут назад
Чистый убыток группы компаний «О'Кей» в первом полугодии 2018 года по МСФО составил 541 млн рублей, что в 2,7 раза меньше убытка, полученного за аналогичный период прошлого года (1,47 млрд рублей).
Выручка группы «О'Кей» за отчетный период снизилась на 8,5% в годовом выражении и составила 78,17 млрд руб. Показатель EBITDA за отчетный период сократился на 4,9% и составил 3,47 млрд рублей.
Группа компаний «О'Кей» — крупный российский ритейлер, который развивает гипер— и супермаркеты под брендом «О’Кей», а также дискаунтеры под брендом «Да!». На 30 августа 2018 года в группу входили 150 магазинов по всей России.
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