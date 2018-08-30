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Аукцион на право аренды сарая в Москве длился 13 часов
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Аукцион на право аренды сарая в Москве длился 13 часов 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
По его словам, каретный сарай расположен на Андроньевской площади в пяти минутах ходьбы от станции метро «Римская». Правда, выглядит он как обычные руины — сохранились только остатки старых стен, поросшие густым плющем. Тем не менее, постройка носит статус объекта культурного наследия и подлежит охране, поэтому снести ее ради лакомого куска земли в центре города у инвестора не получится — он обязан отреставрировать каретный сарай.
"Причем воссоздать строение нужно на основе архивных документов и чертежей, — уточняет Дегтев. — После завершения работ начнет действовать арендная ставка 1 рубль за квадратный метр в год".
Собственно, эта символическая плата за аренду и делает объект столь привлекательным — где еще вы найдете старинный особняк в центре мегаполиса за сотню-другую рублей в год? Но для получения такой ставки нужно не только выиграть торги, но и отреставрировать здание, причем с научной точностью — этого требует статус архитектурного памятника.
А пока ремонтные работы идут, платить за аренду приходится по цене, установленной на торгах. В случае с каретным сараем аукцион начался с довольно небольшой ставки 823,5 тысячи рублей — все-таки здание в руинах, да и площадь его не самая большая: 171 «квадрат».
"На объект претендовали четыре инвестора, аукцион стартовал в обед, а завершился только в два часа ночи, — отмечает Дегтев. — В ходе торгов цена выросла до 6,08 миллиона рублей".
Такую цену арендатору придется платить за каждый год, пока не будет закончена реставрация. Этот подход стимулирует инвесторов быстрее управиться с работами и не затягивать сроки — время в данном случае действительно стоит денег. Самым упорным участником рекордных торгов за каретный сарай стала индивидуальный предприниматель Татьяна Леонова. После реставрации она планирует открыть на Андроньевской площади гастрономический фуд-корт, где можно будет попробовать еду от разных рестораторов.
Всего с 2013 года, когда начала работать программа «рубль за метр», на торгах были сданы в аренду 22 архитектурных памятника — каждый второй из них уже восстановлен и сдается по льготной ставке. В среднем на один лот претендуют шесть участников, а среднее превышение стартовой цены составляет почти 350 процентов, рассказали «РГ» в пресс-службе департамента по конкурентной политике.
"Обычно у предпринимателей уходит порядка двух лет на реставрационные работы, но некоторые справляются в течение года. После этого они переводятся городом на льготную ставку аренды", — отметили в ведомстве.
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