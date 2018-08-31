Сбербанк улучшил прогнозы на 2018 год

23 августа Сбербанк опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие. Чистая прибыль банка выросла на 21,4% до 427,4 млрд руб.

За II квартал этот показатель увеличился на 16% до 215,3 млрд руб. Эта сумма включает чистую прибыль турецкого Denizbank в размере 7 млрд руб., указывает госбанк. Это единственный показатель Denizbank, включенный в отчетность. Начиная со II квартала 2018 г. Сбербанк перестал консолидировать турецкий банк, поскольку подписал в мае соглашение о его продаже с Emirates NBD Bank. Сбербанк продаст 99,85% акций Denizbank за 14,6 млрд турецких лир. Расчеты будут в долларах США, и договор включает хеджирование, предусматривающее узкий диапазон конверсии турецкой лиры в доллары (за последний год курс лиры к доллару опустился примерно на 50%). Сделка будет закрыта до конца 2018 г., говорится в отчетности.

После публикации отчетности Сбербанк улучшил и прогноз своих результатов в целом за этот год, несмотря на то что макроэкономические показатели ему пришлось пересмотреть в худшую сторону.

Сбербанк ждет, что по итогам 2018 г. ВВП вырастет на 1,7% вместо ранее прогнозировавшихся 1,9%, инфляция составит 3,9% вместо 3,8%, а средний курс доллара за год будет 62,8 руб. вместо 60,7 руб. Госбанк также не исключает повышения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов до 7,5%.

За счет того, что ключевая ставка будет на прежнем уровне или даже вырастет, а вслед за ней ставки по кредитам клиентам как минимум не будут падать, Сбербанк может больше заработать на кредитовании. Раньше госбанк планировал, что его чистая процентная маржа будет около 5,5%, теперь он ждет, что она будет выше. По итогам первого полугодия она была 5,8%. Поддержит маржу и рост розничного бизнеса, рассказал зампред правления Сбербанка Александр Морозов . Госбанк изменил прогноз роста кредитов населению и теперь будет расти лучше рынка. Последний, по его оценкам, вырастет на 16–19%. Портфель кредитов Сбербанка за полгода увеличился на 11% до 6 трлн руб. А доля Сбербанка выросла за шесть месяцев с 40,5 до 41,3%.

Сбербанк рассчитывает, что его рост кредитов компаниям будет также лучше рынка — это еще одно изменение прогноза. А сам рынок вырастет на 8–10% вместо прежних 7–8%, ждет Сбербанк. Причина роста — переоценка валютных кредитов из-за роста курса доллара, объяснил Морозов. Портфель кредитов компаниям за полугодие вырос на 5,9% до 13,5 трлн руб.

Доходы Сбербанка от корпоративного кредитования снизились с 548,1 млрд руб. в первом полугодии прошлого года до 529,8 млрд в этом году. Процентные доходы от розничного бизнеса, наоборот, растут: за январь — июнь 2017 г. Сбербанк заработал на рознице 349,7 млрд руб., а в этом году — уже 369,8 млрд руб.

Сбербанк является лидером на рынке по числу зарплатных клиентов в частности и розничных клиентов в целом. Именно поэтому у него самые большие возможности для наращивания розничного портфеля за счет кросс-продаж, говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев . Но если темпы прироста задолженности по потребительским кредитам будут существенно опережать рост номинальных доходов населения, то высокие темпы роста розничного кредитования в России несут риски и для Сбербанка, предупреждает он. И все же риски для Сбербанка ниже рыночных, потому что у него менее рисковый сегмент (зарплатные клиенты) и жесткие стандарты выдачи кредитов.

Комиссионные доходы Сбербанка растут «опережающими темпами», следует из слов Морозова. За январь — июнь они выросли на 25% до 208,1 млрд руб. по сравнению с прошлым годом.

Сбербанк планировал, что его чистые комиссионные доходы будут расти примерно на 12–14%, теперь — примерно на 16–19%. Госбанк больше зарабатывает на комиссиях за счет роста числа кредитных карт, увеличения объемов транзакций и расширения услуг приема карт. Например, Сбербанк сейчас активно развивает прием карт на транспорте, рассказывает Морозов.