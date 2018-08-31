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В Подмосковье подсчитали стоимость букетов для учителей на 1 сентября
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В Подмосковье подсчитали стоимость букетов для учителей на 1 сентября 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Около 3,6 миллиона рублей потратят жители Подмосковья на букеты для учителей к 1 сентября, средняя цена школьного букета в регионе составляет 900 рублей, сообщила пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
"Порядка 3,6 миллиона рублей составит оборот цветочной торговли 1 сентября", — говорится в сообщении.
Самые популярные цветы к 1 сентября — хризантемы, гладиолусы, розы, герберы и калы. В большинстве случаев покупатели предпочитают смешанные букеты, отметили в пресс-службе.
"Средняя цена «школьного» букета — 900 рублей. Самые дешевые цветы — на рынках, где пенсионеры реализуют цветы, выращенные на своих приусадебных участках, там можно приобрести букет по цене от 350 рублей, в магазине же минимальная цена за букет — 800 рублей. При этом один цветочный киоск или магазин к 1 сентября продает в среднем 50 букетов", — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, слова которого приводятся в сообщении.
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