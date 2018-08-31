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Власти Петербурга в 2019 году выплатят концессионеру ЗСД 3,7 млрд рублей
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Власти Петербурга в 2019 году выплатят концессионеру ЗСД 3,7 млрд рублей 

ТАСС + ещё 1 21 минуту назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в 2019 году выплатят концессионеру платной городской магистрали Западного скоростного диаметра (ЗСД) почти 3,7 млрд руб. Об этом в пятницу в ходе бюджетных слушаний в Законодательном собрании сообщила председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк.
"Основные потребности комитета на 2019 год составляют 3,931 млрд руб., 93% из них — это выплаты по обязательствам в рамках проектов государственно-частного партнерства. Основная выплата 3,699 млрд руб. — это ЗСД", — сказала Бабюк. По ее словам, выплаты по компенсации разницы от запланированного дохода осуществляются в соответствии с расчетами, утвержденными в договоре.
В текущем году выплата концессионеру составила порядка 3 млрд руб., сумма была снижена на 1 млрд руб. от запланированной. Но по словам главы комитета финансов Алексея Корабельникова, размер субсидии может быть пересмотрен по факту реальных доходов.
Западный скоростной диаметр — платная городская автомагистраль, которая связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра — была полностью открыта в декабре 2016 года. Бюджет проекта ранее оценивался в 212 млрд руб., из них 82,9 млрд — средства инвесторов, 54,2 млрд — средства бюджета Петербурга, 50,7 млрд — средства федерального бюджета и 25 млрд руб. — доходы от размещения облигаций. Реализацией проекта занимается консорциум «Магистраль Северной столицы» (МСС), участниками которого являются "ВТБ Капитал", Газпромбанк, компании Astaldi (Италия) и Ita Inaat (Турция) в качестве подрядчиков строительства, а Mega Yapi Insaat ve Ticaret (Турция) — технического консультанта подрядчиков.
Концессионное соглашение от 2011 года предусматривает, что управлением ЗСД и взиманием платы за проезд в течение 30 лет будет заниматься «Магистраль северной столицы». Согласно договору, власти Санкт-Петербурга гарантируют концессионеру доход от взимания платы за проезд в размере 9,67 млрд руб. в год. Если собранная сумма окажется меньше — власти города выплачивают МСС компенсацию, если больше — МСС выплачивает правительству города 90% разницы.
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