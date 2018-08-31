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300 млрд рублей потратят на развитие железных дорог Московского транспортного узла
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300 млрд рублей потратят на развитие железных дорог Московского транспортного узла 

RUБЕЖ 10 минут назад
Фото: RUБЕЖ
До 2024 года на развитие железных дорог Московского транспортного узла выделят 305 млрд рублей, сообщает РБК. Данные проект — часть общефедерального плана «Коммуникация между центрами экономического роста».
Средства направят на модернизацию Малого кольца Московской железной дороги, на развитие Московских центральных диаметров и создание пересадочных узлов МЦД с центральным кольцом. Кроме того, в планах — строительство еще одного железнодорожного пути к аэропорту Домодедово.
Реализация проекта поможет достичь роста пассажиропотока до 1,6 млрд человек в год. А также сократить интервал трафика поездов до 4 минут.
Помимо обновления железнодорожной инфраструктуры Москвы стратегией «Коммуникация между центрами экономического роста» предусмотрено развитие пригородного сообщения в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижегородской агломерации. На региональные проекты из выделено 36,9 млрд рублей.
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