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Цены на съемное жилье пришли в движение
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Цены на съемное жилье пришли в движение 

Ридус + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Ставки аренды квартир в почти четырех десятках российских городов выросли по сравнению с августом прошлого года. Заметнее всего подорожали «однушки» и квартиры в домах советской постройки, следует из отчета аналитического центра ЦИАН.
Рост в целом по базе данных составил 2,5%. Лидером по росту стал Тольятти — там арендные однокомнатные квартиры прибавили в цене 9,4%. Сейчас в этом приволжском городе однушку можно снять за 10.900 рублей (стремящиеся в Москву, возьмите на заметку — в столице средняя цена аренды однокомнатной квартиры сейчас превышает 32 тысячи рублей).
Следом идут Новосибирск, Краснодар и Красноярск. Всего в списке ЦИАН 37 городов.
В шести городах квартиры подешевели: в Санкт-Петербурге — на 2,7%, Воронеже — на 2,8%, Владивостоке — на 5,8%, Оренбурге — на 2,0%, Самаре — на 4,1% и Набережных Челнах — на 5,3%.
Самые дешевые квартиры сдают в Пензе — 7,6 тыс. руб., Новокузнецке — 8,7 тыс. руб. и Кирове — 9,9 тыс. руб. в месяц.
Такой разброс объясняется тем, что ЦИАН оперирует не профессиональной базой данных, а той, что складывается стихийно — из объявлений частных лиц, объясняет вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев.
«В такой ценовой лихорадке, скорее всего, основную роль играют два противоположных фактора: сезонный и «пост-чемпионатный». Первый толкает цены вверх, второй — вниз», — сказал он «Ридусу».
Для понимания реальной ситуации на рынке арендного жилья также очень важно понимать, что заявляемые владельцами жилья цена на аренду отражают в первую очередь их личные запросы и ожидания, и только затем — объективную рыночную стоимость предлагаемых к сдаче квартир, продолжает эксперт: хозяин квартиры может выставить ее по любой цене, какая ему заблагорассудится. Но это совсем не означает, что в конечном итоге он сдаст ее именно по такой цене.
«Если квартира долго будет «болтаться» в базе, ее владельцу придется сбавить свои аппетиты, и это отразится на зафиксированном в исследовании ЦИАН тренде как якобы снижение стоимости аренды. Хотя в реальности никакого снижения не произошло. Может поэтому статься, что данные ЦИАН отражают не снижение рыночной стоимости арендных квартир, а снижение ожиданий хозяев», — поясняет Апрелев.
Объективно же август — месяц, когда цены на аренду начинают расти, и они достигают пика примерно в ноябре, после чего начинают постепенно снижаться: рынок насыщается, новых массовых «наездов» иногородних до следующей осени не предвидится.
«Таким образом, лучшее время, чтобы заключать договоры аренды — это середина лета, когда сезонный отток трудовой силы из городов-«работодателей» на родину достигает пика», — советует риэлтор.
Юлия Гасиловская, гендиректор компании «Бэст-недвижимость», напротив, видит в найденном ЦИАН разбросе ценовых трендов четкий «паттерн». Помимо неоспоримого сезонного фактора она указывает на нарастание «внутривидовой борьбы» между арендодателями.
«На стоимость арендуемой квартиры влияет множество факторов: качество и состояние жилья, его близость к месту трудоустройства съемщиков и другие. Конечную цену сдаваемой квартиры поэтому определяет их равнодействующая, а она постоянно меняется, причем предсказуемо», — сказала она «Ридусу».
По ее собственным многолетним наблюдениям, если раньше доминирующую роль играла близость квартиры к общественному транспорту, и съемщики готовы были ради экономии времени закрыть глаза на вонь в подъезде, то по мере автомобилизации населения территориальный фактор стал уступать фактору качества жилья.
Соответственно, если когда-то владельцы квартир в шаговой доступности от метро ощущали себя королями рынка, даже если их квартира располагалась в убитой хрущевке, то в позднейшее время у них появился серьезный конкурент в лице владельцев квартир в новостройках.
«Съемщики все активнее предпочитают лучше потерять лишние десять минут в дороге, но жить в современной удобной квартире, чем проводить свою жизнь в убогой однушке без вентиляции и со смердящей канализацией. Поэтому владельцам жилья «у метро» приходится снижать цены предложения», — говорит Гасиловская.
Что же касается сезонного фактора, то здесь тоже картина вырисовывается вполне предсказуемая, добавляет она.
«К осени нарастает прилив трудовой силы в города, где сосредоточена промышленность, и соответственно происходит отлив из населенных пунктов, которые являются «летними базами» для трудовых мигрантов. Поэтому снижение арендных ставок, к примеру, в Петербурге не удивляет: это город скорее туристический, чем промышленный. А вот Тольятти — это как раз огромный автозавод, и он служит определяющим фактором на рынке съемного жилья для своих рабочих», — указывает эксперт.
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