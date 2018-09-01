Иркутский Courtyard Marriott продали за 1 млрд рублей

В Иркутске продан отель Courtyard Marriott. 1,01 млрд руб. за него предложила московская компания «Палитра».

Итоги торгов опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Гостиница, находящаяся на ул. Чкалова,15, была выставлена на продажу в ходе банкротства ее владельца — ООО «Отель Сервис». Стартовая цена на отель была установлена в размере 1,44 млрд руб., она постепенно снижалась до поступления заявок.

В документации о торгах указывается, что площадь здания (девять этажей и подвал) составляет 11,2 тыс. кв. м. Вместе со зданием в лот включили земельный участок в 5,8 тыс. кв. м, который оно занимает. Недвижимость находится в залоге у АО «БМ-Банк» . Отель Courtyard Marriott открылся в Иркутске в ноябре 2011 года, в нем более 200 номеров.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Палитра» специализируется на операциях с недвижимостью. Его единственным учредителем указан Андрей Романов

Фото: marriott.com.ru