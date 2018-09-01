Около 6 миллионов рублей направят на содержание газонов в Ижевске

6,01 миллиона рублей направят на содержание газонов вдоль дорог в Ижевске. Аукцион по выбору подрядчиков опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступила Служба благоустройства и дорожного хозяйства города.

Среди работ, которые должны выполнять компании: выкашивание травы, сбор мусора и ликвидация несанкционированных свалок. Договор с ними будет действовать до конца 2018 года.

Максимальная сумма контракты на Ленинский район Ижевска 1,319 миллиона рублей, на Первомайский 1,343 млн рублей, на Устиновский около 970 тысяч рублей, на Индустриальный 1,323 млн рублей и на Октябрьский 1,138 млн рублей.

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