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Регионы получат 3 млрд руб на развитие автодорог
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Регионы получат 3 млрд руб на развитие автодорог 

Прайм 19 минут назад
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект распоряжения о выделении 3 миллиардов рублей шести регионам на развитие автодорог, сообщается на сайте кабинета министров.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 2,971 миллиарда рублей шести субъектам Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на завершение строительства обхода города Калуги.
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