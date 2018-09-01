Регионы получат 3 млрд рублей на развитие дорог

Кабинет министров одобрил проект развития автомобильных дорог в шести регионах России. На его осуществление предполагается потратить почти 3 млрд рублей.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сообщается на сайте правительства.

Средства в размере 2,971 млрд рублей будут выделены на развитие автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Часть денег будет потрачена на достройку магистрали, идущей в обход Калуги.

Ранее сообщалось, что на строительство автодороги между курортными городами Джубга и Сочи потратят 1,2 трлн рублей. Скоростная магистраль будет четврёхполосной. Над её концепцией работал Росавтодор.