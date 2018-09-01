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«Лента» расстроилась
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«Лента» расстроилась 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Крупнейшая сеть гипермаркетов России Лента в 2018 году откроет не 20 гипермаркетов и 50 супермаркетов, как планировалось, а только 18 гипермаркетов и около 40 супермаркетов, сообщила компания. Капитальные затраты за год в итоге могут снизиться с 30-35 млрд руб. до 25-30 млрд руб. На конец первого полугодия 2018 г. у «Ленты (MCX:LNTADR)» было 233 гипермаркета и 113 супермаркетов. И ранее она открывала, как правило, больше магазинов, чем планировала.
Основная причина снижения темпов — сильная конкуренция на строительном рынке, объяснил на телеконференции гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг: «Строительным компаниям просто не хватает рук. В России бум строительства жилья, многие проекты начинаются во втором полугодии, чтобы избежать вступающих в силу в 2019 г. ограничений на продажу. Мы считаем эту проблему временной».
Однако, по мнению аналитиков, основная проблема все-таки не в строительном, а в розничном рынке. «Конкуренция за новые площадки для строительства гипермаркетов сейчас ограничена: Лента является главным игроком на рынке, наиболее активно развивающим данный формат магазинов, в то время, как Ашан, Метро, ОКей и Карусель либо приостановили, либо прекратили активную экспансию. Задержка со строительством нетипична для Ленты, но, с другой стороны, сейчас в связи со слабой динамикой продаж и снижающейся отдачей на вложенный капитал нет смысла торопиться с открытиями. Менеджмент сообщил, что компания может снизить открытия и в 2019 году, что должно привести к положительному денежному потоку», — говорит аналитик SOVA Capital Артур Галимов.
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