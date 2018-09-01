«Лента» расстроилась

Investing.com — Крупнейшая сеть гипермаркетов России Лента в 2018 году откроет не 20 гипермаркетов и 50 супермаркетов, как планировалось, а только 18 гипермаркетов и около 40 супермаркетов, сообщила компания. Капитальные затраты за год в итоге могут снизиться с 30-35 млрд руб. до 25-30 млрд руб. На конец первого полугодия 2018 г. у «Ленты (MCX:LNTADR)» было 233 гипермаркета и 113 супермаркетов. И ранее она открывала, как правило, больше магазинов, чем планировала.

Основная причина снижения темпов — сильная конкуренция на строительном рынке, объяснил на телеконференции гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг : «Строительным компаниям просто не хватает рук. В России бум строительства жилья, многие проекты начинаются во втором полугодии, чтобы избежать вступающих в силу в 2019 г. ограничений на продажу. Мы считаем эту проблему временной».